ملك قورة تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم الحب بتفاصيله.. «شخصية مختلفة»

انطلق اليوم الأربعاء، عرض فيلم الحب بتفاصيله، بطولة الفنان محمد نور وملك قورة في جميع دور العرض السينمائية، ليدخل ضمن المنافسة مع باقي أفلام الموسم.

ملك قورة تتحدث عن فيلم الحب بتفاصيله

وعن فيلم الحب بتفاصيله كشف الفنانة ملك قورة تفاصيل مشاركتها فيه من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة إن العمل ينتمى الى نوعية أفلام «اللايت كوميدي» من خلال قصة رومانسية مميزة للغاية.

وأوضحت الفنانة ملك قورة أنها تجسد شخصية تدعى شيرين، وهي مختلفة؛ لأنه لها تفاصيل خاصة بها، مشيرة إلى أنها «مش أول مرة أشتغل مع الفنان محمد نور، لكن سبق واشتغلت معاه عمل بسيط، وأنا استمتعت معاه جدا، وكان بينا كيميا كبيرة أثناء تصوير العمل».

أبطال فيلم الحب بتفاصيله

يذكر أن فيلم الحب بتفاصيله يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد نور وملك قورة وحسن أبو الروس وعلاء مرسي ومدحت تيخا وكريم الحسيني، وعدد آخر، تأليف كريم الحسيني، وإخراج محمد حمدي.