ملك قورة عن مشاركتها في فيلم «الحب بتفاصيله»: فكرته جديدة ومختلفة

أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في فيلم «الحب بتفاصيله» مع النجوم محمد نور ومصطفي أبو سريع وعلاء مرسي وأحمد بجة، وكريم الحسيني، ومحمد غنيم، ومصطفي عباس، وكاريمان، ودينا هلال، وناردين عبدالسلام.

ملك قورة: تحمست لفكرة الفيلم «الحب بتفاصيله»

وقالت ملك قورة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تحمست لفيلم «الحب بتفاصيله»، بعد قراءتها للسيناريو، إذ وجدت أن فكرته جديدة ومختلفة، فضلا عن تأدية الشخصيات أدوارا متنوعة ما جعله عملا مميزا.

وعن فريق العمل، أكدت «قورة»: «الفيلم يضم نخبة من النجوم وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيدة بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

مشاركة ملك قورة في مسلسل المشوار

وتواصل الفنانة ملك قورة تصوير مسلسل «المشوار»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث مسلسل «المشوار»، حول ماهر وورد العاملان باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة خالة ماهر، ليواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، لذا لا يجدا ترحيبا من العاملين المشاركين معهم ولكن يوجد أمر غريب يحيط بالوالدين سيتم كشفه على مدار الحلقات.

بينما يشارك بفيلم «الحب بتفاصيله»، الأطفال أدهم حسن، وعمر نور، وضيوف الشرف النجم مصطفي قمر، والنجمة رزان المغربي، والفنانة مادلين طبر، بالاشتراك مع الممثلة اللبنانية ميساء عطالله، والفنانة السعودية إسراء نصير، والفيلم من إنتاج هيثم حسن وشاكر بن يحمد، وتأليف كريم الحسيني، و محمد مختار، ومحمد السباعي، وإخراج محمد حمدي.