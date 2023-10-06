أجندة «قصور الثقافة» في أسبوع.. أبرزها احتفالات باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 6 أكتوبر وحتى يوم الخميس المقبل 12 من أكتوبر، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة.

احتفالات بنصر أكتوبر

من أبرز تلك الفعاليات تنظيم احتفالات مكثفة في المحافظات كافة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، داخل وخارج قصور الثقافة، هذا إلى جانب اللقاءات الثقافية والأدبية، والورش الفنية المنفذة داخل المدارس ضمن برتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما تشارك قصور الثقافة في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

واستمرارا للاحتفال بنصر أكتوبر تشارك هيئة قصور الثقافة في تنظيم ملتقى العريش الثقافي بمحافظة شمال سيناء، يومي 7 و8 أكتوبر تحت عنوان «نحو آفاق ثقافية جديدة» والذي يتضمن عددا من الحلقات البحثية والأمسيات الأدبية تناقش أثر حرب أكتوبر في الثقافة المصرية وبعض القضايا الأدبية بحضور نخبة من النقاد والأدباء.

كما تستمر فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ضمن مشروع «أهل مصر» والمعني بالفتاة والمرأة في المحافظات الحدودية، والذي تنظمه الهيئة بمحافظة شمال سيناء حتى 13 أكتوبر الحالي، وتقدم خلاله العديد من الورش الحرفية والفنية لـ200 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية بخلاف اللقاءات الثقافية والزيارات لأهم معالم المحافظة وغيرها من الفعاليات التي تأتي ضمن برامج العدالة الثقافية والتنمية الشاملة للمحافظة تزامنا مع أعياد أكتوبر.

وفي القاهرة تستقبل قاعة صلاح الدين بدار الأوبرا المصرية المعرض الفني «الكاريكاتير ونصر أكتوبر»، والمقام بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري وذلك في الفترة من 10 وحتى 18 أكتوبر الحالي.

وفيما يخص أخبار المسرح يشهد مسرح السامر بالعجوزة حاليا العرض المسرحي «المغامرة» الذي يعد باكورة أعمال فرقة السامر العريقة، بعد افتتاح المسرح العريق، العرض من إخراج مراد منير، ويعرض لمدة 30 ليلة مجانا للجمهور.

وعلى مسرح قصر ثقافة روض الفرج، تواصل الهيئة تقديم العروض المسرحية المشاركة في الدورة الـ30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، والتي يشارك بها 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر وذلك حتى منتصف الشهر الحالي.

وضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، تعرض مجموعة متميزة من الأفلام العربية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر هذا إلى جانب عرض باقة من أفلام السينما العالمية.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية والفنية منها ورش تعليم الرسم، التصوير، الخط العربي، الفنون الشعبية، الموسيقى والغناء، إلى جانب اللقاءات الثقافية والندوات الأدبية التي تتضمن مناقشة الكتب والروايات لكبار المفكرين والمبدعين.