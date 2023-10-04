اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وتكريم الرئيس للأبطال

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- عبور.. إنقاذ.. إنجاز

- السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر فى اليوبيل الذهبى لذكرى النصر.. ويقدم التحية لـ«السادات»

السيسي: نصر أكتوبر ماكانش حد يقدر يعمله إلا الجيش المصرى.. وعازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال فى بلادنا.. وقادرون على صون الوطن ورفعته.. وسيناء أمانة غالية فى أعناقنا وتعميرها واجب.. وجيل أكتوبر أثبت أن لمصر رجالاً فى كل عصر

- الرئيس: المصريون خرجوا بعد «67» يقولوا لأ مش هنقبل الهزيمة.. وحالة التحدى القومى بدأت عندما خرج المصريون لرفض تنحى عبدالناصر.. ووفاته كانت ضربة موجعة للشعب .. والجيش بالتخطيط والعزيمة حقق النصر.. وبلدنا قفزت فى 1973 مش انتصرت بس

- معركة العزة والكرامة فى فيلم تسجيلى تناول شهادات الأبطال والناجين من «بحر البقر» وبطولة «الرفاعى» وعبقرية «السادات» فى خداع العدو المدير الأسبق لـ«القادة والأركان»: مواجهة دبابات العدو كانت التحدى الأكبر

- مجلس النواب يوافق على زيادة «منحة المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة»

- «سولاف»: الدولة المصرية تفكر خارج الصندوق لتحقيق المعيشة الكريمة للمواطنين رغم الظروف الاقتصادية العالمية

- «مسلّم» رئيساً لـ«الثقافة والإعلام» بـ«الشيوخ».. و«عمر» للعلاقات الخارجية

- المجلس يختار هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية فى دور الانعقاد الرابع.. و«رئيس الثقافة»: نهتم بقضايا الوعى

- رسميا.. اليوم تلقى طلبات الترشح

- «التقرير الطبى والتأييدات» شروط لقبول الأوراق.. والرمز الانتخابى بأسبقية التقدم

- «يمامة وزهران وعمر» ينتهون من الكشف الطبى ويقدّمون أوراق ترشّحهم

- مسؤول جالية «المصريين الأحرار»: حملة لدعم السيسي بالخارج

الصفحة الثانية

- الحكومة: نصر أكتوبر معجزة خالدة فى ضمائر المصريين

- «مدبولى»: تنفيذ توجيهات الرئيس خلال مؤتمر «حكاية وطن».. وتوقيع اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات 3 مليارات دولار

- اعتماد موافقة وزارة الزراعة على إقامة 163 مشروعاً فى 20 محافظة ضمن «حياة كريمة».. والمجلس يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «مودرن جروب الجامعية»

- «الملا»: توفير البترول والغاز بطرق صديقة للبيئة وذات تأثير منخفض على المناخ

- الوزير بـ«معرض أبوظبى»: نعمل على التحول إلى مركز إقليمى للطاقة منخفضة الكربون

- القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

- مقال رأي لـ نور الدين القلعاوي، بعنوان: ميلاد جديد

الصفحة الثالثة

- من ملحمة النصر فى «73» إلى معركة التنمية فى «23».. مصر تعبر من جديد

- تحية للرجال.. فى يوم الكرامة

- السيسي: عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال فى بلادنا.. وسيناء أمانة غالية فى أعناقنا وتعميرها واجب

- الرئيس خلال مشاركته فى الندوة التثقيفية: قادرون على صون الوطن ورفعته.. ويقدم التحية لـ«السادات»: كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن جيل أكتوبر أثبت أن لمصر رجالاً فى كل عصر.. والقوات المسلحة حوّلت الألم إلى طاقة عمل عظيمة فى أكتوبر 1973

الصفحة الرابعة

- السيسي: نصر أكتوبر ماكانش حد يقدر يعمله إلا الجيش المصرى

- الرئيس: المصريون خرجوا بعد «67» يقولوا لأ مش هنقبل الهزيمة.. وبلدنا قفزت فى 1973 مش انتصرت بس.. والشعب كان بيخرج يجيب حاجته بالطابور ورافض النكسة.. والجيش بالتخطيط والعزيمة حقق النصر.. وكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة

- «أبوالغيط»: نصر 73 كان ضرورة لاسترداد الأرض واستعادة التوازن الاستراتيجى

- أمين الجامعة العربية: الدعم العربى شمل 4 محاور أهمها سلاح البترول

- المدير الأسبق لـ«القادة والأركان»: مواجهة دبابات العدو كانت التحدى الأكبر

- «طلحة» يشيد بدور أهالى سيناء فى تأمين القوات

- نجوى إبراهيم: «شهداؤنا فى قلوبنا.. وفخورة بالقناة الوثائقية لتناولها ما يحدث ببلدنا»

- الإعلامية الكبيرة والفنانة: أدعو كل الأمهات والآباء لأن يحكوا لأبنائهم عن النصر العظيم

- صانع محتوى: الأجيال الجديدة يجب أن تعرف حقيقة ما حدث فى الحرب

- «ممدوح»: الإعلام المعادى يستهدف زرع معلومات مضللة

- إسعاد يونس: شوارع مصر صدحت بالزغاريد فرحةً ببيان «نصر 73»

- روح والدى الطيار الحربى ارتاحت بعد استرداد أراضينا وانسحاب العدو

الصفحة الخامسة

- «خمسون عاماً.. عبور.. إنقاذ.. إنجاز» فيلم تسجيلى تناول شهادات أبطال الجيش عن معركة العزة والكرامة

- الفيلم تحدث عن التفاصيل التى سبقت الحرب وبطولة «الرفاعى» وعبقرية «السادات» فى خداع العدو الإسرائيلى

- صانعة «الوثائقيات»: حان وقت إنشاء منصة رقمية تجمع كل وثائق الحرب

- «مها»: «سويلم» فقد عينه وذراعيه وساقيه بـ«الاستنزاف» وعند العبور أصر على وجوده بالجبهة بمهمة إدارية.. و«قناوى» شارك فى عمليات فدائية

- «السيسى» يكرم أبطال حرب أكتوبر فى اليوبيل الذهبى لذكرى النصر

- التكريم شمل القادة «إسماعيل والجمسي والشاذلي» وعدداً من الأبطال الذين شاركوا فى استعادة مصر عزتها وكرامتها

الصفحة السادسة

- رسمياً.. «الوطنية» تبدأ تلقي طلبات الترشح غدا

- التقرير الطبى للمترشح والتأييدات من 20 عضواً بمجلس النواب على الأقل وما لا يقل عن 25 ألف مواطن بالمحافظات وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.. شروطاً أساسية لقبول الأوراق.. والحصول على الرمز الانتخابى بأسبقية التقدم للترشح

- الرئيس السيسى يحرر توكيلاً لـ«فوزى» لبدء الحملة الانتخابية.. «هنكمّل الحلم»

- رؤية توافقية للحملة بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة

- «الهيئة الوطنية» تعلن التشكيل الجديد

- رؤية توافقية للحملة بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة

- «يمامة وزهران وعمر» ينتهون من الكشف الطبى.. ويقدّمون أوراق ترشّحهم اليوم

- حملة «الوفد»: مرشحنا سيختار رمز النخلة.. ورئيس «المصرى الديمقراطى»: الأصل فى الأحزاب خوض الاستحقاقات الدستورية

الصفحة السابعة

- حراك شعبى فى شوارع وميادين المحافظات لدعم «السيسى»

- مشايخ قبائل مطروح يتوافدون على الشهر العقارى لتحرير التوكيلات.. والسيدات وكبار السن و«ذوو الهمم» يتصدّرون المشهد أمام مكاتب التوثيق فى كفر الشيخ

- «مستقبل وطن»: اجتماعات مكثّفة استعداداً لماراثون الرئاسة.. وأكاديمى: «ما تحقق على أرض الواقع إعجاز حقيقى»

- العاملون فى القطاع السياحى بالبحر الأحمر: «السياحة تعيش أزهى عصورها فى عهده ونتمنى استكمال المسيرة»

- المصريون بالخارج يؤيدون «السيسى»: دشَّنا غرفة عمليات.. وننظم جولات ميدانية للتوعية

- «جيهان»: الجالية فى فرنسا تؤيد القيادة السياسية: دعَّم المرأة والفئات المهمشة.. و«الخارجية»: البعثات الدبلوماسية تلتزم الحيادية والشفافية

- مسئول شئون الجالية بـ«المصريين الأحرار»: حملة لدعم «السيسى» بالخارج بعد إعلان ترشحه رسمياً

- «حسن»: إنجازات الرئيس والمشروعات القومية وراء تأييدنا لترشحه لفترة رئاسية جديدة

- «إقرار الذمة المالية» شرط أساسى للترشح للانتخابات.. والسجن 10 سنوات عقوبة التزوير

- «أحمد»: نموذج يملأ بإمضاء من المرشح.. ويكشف سلوكه قبل المنصب

- أستاذ قانون دستورى: جمع التزكيات أو التوكيلات الخطوة الأصعب فى شروط الترشح

الصفحة الثامنة

- «الجعــران».. تميمة الحظ للمصريين والأجانب

- «الفسحة دى سيما».. رحلة بحرية لنجوم مهرجان الإسكندرية قبل الختام

- بخيوط النول.. «نوال» تغزل «كليم» وحياة أفضل لأبنائها

- «أتطلع لرؤيتكم».. «روبرت دى نيرو» يروّج لمطعمه فى مصر

- مسابقة رسم للموهوبين من وحى «صاحبة السعادة»