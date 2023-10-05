«الوثائقية» تعرض «لحظة العبور» بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

كشفت قناة الوثائقية، عن إنتاج وعرض فيلم وثائقي يحمل اسم لحظة العبور، غدًا، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر والاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر العظيم.

فيلم لحظة العبور على قناة الوثائقية

فيلم لحظة العبور الذي يعرض مساء غد الجمعة على شاشة قناة الوثائقية، يوثّق لحرب أكتوبر من منظور تكامل الأسلحة المشتركة وتوافقها، حيث يرى المشاهد لأول مرة تتابعًا دقيقًا لمجريات الحرب منذ اللحظة الأولى للعبور، وفقًا للخطة الموضوعة لحرب أكتوبر.

ضيوف فيلم لحظة العبور

ويستضيف فيلم لحظة العبور ضيوفًا من جميع أفرع القوات المسلحة المشاركة في الحرب، منها على سبيل المثال «القوات الجوية، والدفاع الجوي، والمدفعية، والبحرية، والأسلحة الإلكترونية»، حيث يروي كل منهم دور سلاحه وموقعه من الحرب، وكيف أدت التحركات المدروسة إلى تحقيق ملحمة عظيمة في صورة بطولة غير مسبوقة.