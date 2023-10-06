محافظ شمال سيناء يفتتح 20 عمارة سكنية في مدينة العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، اليوم الجمعة، 20 عمارة سكنية في مدينة العريش، في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ أن قطاع الإسكان يشهد طفرة تنموية في محافظة شمال سيناء، حيث جرى إنشاء 3 مدن جديدة وهي مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام شرق مدينة بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمنازل البدوية التي تم إنشاؤها في مدن وقرى المحافظة.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية

قال المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، إنه جرى افتتاح إعادة إنشاء 10 عمارات في حي المساعيد، تضم 200 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 75 مليون جنيه، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتجديد عمارات المساعيد بالعريش وعددها 105 عمارات سكنية بتكلفة وصلت إلى 440 مليون جنيه في إطار سعي الدولة الدؤوب نحو رفع المعاناة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

عمارات سكنية

أضاف رئيس منطقة تعمير سيناء، أنه جرى افتتاح مشروع إنشاء 6 عمارات سكنية في حي الريسة بتكلفة 60 مليون جنيه، حيث تتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار علوية، ويتكون الدور من عدد 4 وحدات سكنية تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.أشار رئيس منطقة التعمير إلى افتتاح 6 عمارات سكنية في حي ضاحية السلام بتكلفة 55 مليون جنيه، حيث تتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار علوية، ويتكون الدور من عدد 4 وحدات سكنية تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.