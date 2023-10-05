لطيفة تهدي مصر أغنية جديدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

طرحت النجمة لطيفة أغنية جديدة، إهداء لمصر في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، ومرور 50 عاما على ذكرى النصر العظيم، والأغنية تحمل اسم «مصر هي مصر» ومن كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعي، وسجلتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعربت الفنانة لطيفة على سعادتها بالغناء لمصر، خاصة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي يفخر بها كل مواطن عربي لما لها من أثر بالغ في نفوس المصريين والعرب، وأكدت أنها استمرت لساعات طويلة في الاستديو من أجل تسجيل الأغنية، وإذاعتها بالتزامن مع الذكرى الخمسين لاحتفالات أكتوبر.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:

مصر هي هي مصر بقوة شعبها

مصر هي هي مصر ماحدش قدها

تفضل برضه هي مصر مهما حصلها

مصر هي هي مصر بقوة شعبها

مصر هي هي مصر ماحدش قدها

تفضل برضه هي مصر مهما حصلها

ماتخافوش عليها .. خافوا على بيعاديها

مستحيل يوقعوها .. مين يقدر عليها

الله هالله هالله

الله هالله هالله

الله حاميها

الجدير بالذكر أن لطيفة قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأغاني الوطنية المميزة لمصر، وكافة الدول العربية، إيمانا منها بعروبتها ودعما للدول العربية الشقيقة، كما كان لأغانيها الوطنية التي غنتها لمصر نجاح كبير وتركت بصمة لدى الشعب المصري، والشعوب العربية كاملة.