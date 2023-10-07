السيطرة على حريق نشب في أرض زراعية بمركز ساقلتة في سوهاج.. (صور)

تباشر الجهات المختصة، بمركز ساقلتة شمال شرقي محافظة سوهاج، التحقيق في نشوب حريق اندلع في منزل بدائرة المركز، وامتدت النيران للأشجار المجاورة.

وكشفت التحريات عن عدم وجود خسائر في الأرواح، وانحصرت التلفيات في نفوق بعض الطيور واحتراق التبن والغلال وكمية من النخيل بجوار المنزل.

إخطار لمدير أمن سوهاج

تعود أحداث الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بناحية قرية سفلاق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين اندلاع النيران بمنزل «ب . ح . ع» وانحصرت التلفيات التي خلفها الحريق، ما بين كمية من التبن والغلال وأشجار النخيل، فضلا عن نفوق بعض الطيور، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.