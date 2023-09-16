السيطرة على حريق 3 منازل دون خسائر بشرية في سوهاج

شهدت دائرة مركز ساقلته شمال شرق محافظة سوهاج، اليوم السبت، اندلاع حريق في 3 منازل، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون حدوث إصابات، وانحصرت التلفيات في نفوق عدد من رؤوس الماشية واحتراق كمية من المنقولات.

ورد بلاغ بنشوب حريق بـ3 من منازل قرية الفراسية بنطاق الوحدة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة الحريق وإخماده.

نفوق كمية من الطيور والبوص

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بمنزل «ح. أ . م»، 45 عاما، عامل وتسبب في نفوق 2 بقرة وكمية من الطيور والغلال، ومنزل «ع . ر . ش» 38 عاما، حيث شب الحريق بشقة بالطابق الثاني وامتدت النيران لحوش ملحق بالمنزل، وانحصرت التلفيات في كمية من التبن وكمية من البوص وكمية من الطيور، وحوش منزل «ع . م . د» وانحصرت التلفيات في نفوق كمية من الطيور والبوص والغلال ولا توجد خسائر بشرية.

السيطرة على الحريق وإخماده

تم السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى الدفع بسيارات نقاط إطفاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.