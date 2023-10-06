أحمد سعد وروبي يحققان 35 مليون مشاهدة بأغنية «يا ليالي» على «يوتيوب»

حقق الفنان أحمد سعد وروبي، بأغنية «يا ليالي» والتي طرحها منذ شهرين عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» 35 مليون مشاهدة والتي قدمها بمشاركة روبي وتصدر بها قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على أنغامي.

ويستعد الثنائي لحفل غنائي يوم 18 أكتوبر الحالي داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يقدما أغنيتهما الشهيرة «ياليالي».

حفل أحمد سعد وروبي

وأحيا الفنان أحمد سعد وروبي منذ أيام حفلا غنائيا ضخما في إحدى الجامعات الخاصة وكتب عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكرًا لكل الشباب اللذيذة الفرفوشة وشكراً جامعة بدر».

حفل أحمد سعد وروبي

وأحيا أحمد سعد وروبي مؤخرا حفلا غنائيا وحقق نجاحا كبيرا ورفع شعار كامل العدد وقدما لأول مرة لايف على المسرح أغنية «يا ليالي» وهي أول تعاون بين روبي وأحمد سعد، وهي من كلمات فلبينو أحمد.