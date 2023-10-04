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أحمد سعد: نصر أكتوبر شرف وفخر لكل مصري وعربي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:55 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
أحمد سعد

أحمد سعد

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته البالغة، لمشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة ورجال الجيش.

أحمد سعد يعبر عن سعادته للغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال أحمد سعد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشاركة في ذكري حرب أكتوبر المجيدة، شرف وفخر لكل مصري وعربي، وتجعل كل فنان سعيد بتضحيات رجال بلده، وستفضل ذكرى أكتوبر حدث وطني كبير، موضحا: «كل سنة ومصر بخير».

مشاركة الفنانين في الندوة التثقيفية 

وشارك في الندوة التثقيفية 14 فنانا، هم «نجوي إبراهيم، إسعاد يونس، آسر ياسين، طه دسوقي، محمود العسيلي، أكرم حسني، الطفل عمر شريف، خالد النبوي، مني زكي، أنغام، أحمد سعد، كريم عبد العزيز، محمد فؤاد، محمد حماقي».

وقدم عدد من الفنانين مقطوعات غنائية، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وهم «محمد حماقي، ومحمد فؤاد، أكرم حسني، أنغام، أحمد سعد».

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