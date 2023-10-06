أحمد سعد وروبي في حفل استثنائي الأسبوع المقبل.. دويتوهات جديدة

يلتقي أحمد سعد وروبي للمرة الثانية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري وبالتحديد يوم 18، لإحياء حفل غنائي كبير داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتقديم عدد من الدويتوهات الغنائية التي تجمعهما للمرة الأولى، بخلاف عدد من الأغاني التي طالما اشتهرا بها وارتبط بها الجمهور.

حفل أحمد سعد وروبي

ويقدم الثنائي أحمد سعد وروبي أغنيتهما الجديدة يا ليالي التي جمعتهما لأول مرة، وحققت منذ طرحها قبل شهرين أكثر من 36 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية ومختلف المنصات الموسيقية.

36 مليون مشاهدة لأغنية يا ليالي

ومن كلمات أغنية يا ليالي التي جمعت أحمد سعد وروبي:

يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي

إنت جميل وأنا عيبي ببضعف قصاد الجمال

يا جماله قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله

وماله متساق وراك رحال

يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي ع القمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

وسبق والتقى أحمد سعد وروبي، في حفل غنائي بجامعة بدر في شهر سبتمبر الماضي، وقدما سويًا عددًا من الأغنيات وسط تفاعل جمهوري كبير، وترديد الحضور الأغاني التي طالما اشتهر بها الثنائي.