أحمد جمال يطرح أغنية «قوتنا في وحدتنا» احتفالا بانتصارات أكتوبر.. (فيديو)

أعلن الملحن محمد مدين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنية «قوتنا في وحدتنا» للمطرب أحمد جمال، احتفالا بلنتصارات أكتوبر.

كلمات الأغنية: قوتنا في وحدتنا

ونشر مدين الأغنية، وعلق عليها قائلا: «قوتنا في وحدتنا.. ده اللي يعلي قيمتنا.. وري بلاد الدنيا قربنا ومحبتنا جديد»، وهي من ألحان مدين، بمناسبه احتفالات 6 أكتوبر 2023، ومن كلمات تامر حسين، وألحان: مدين، توزيع: يحيى يوسف، ميكس وماستر: مصطفى رؤوف.

حفل أحمد جمال بمناسبة انتصارات اكتوبر

ويشارك المطرب أحمد جمال في احتفالات الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال إحياء حفلٍ غنائي ضخم، وذلك الليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.