تفاصيل غرق طفل داخل ترعة في البلينا بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، بدفن طفلة، إثر غرقها بإحدى الترع المارة أمام منزلها، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى المركزي.

مصرع طفلة غرقا في ترعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز البلينا، يفيد بنشوب بوصول طفلة جثة هامدة على إثر تعرضها لحادث غرق في ترعة بقرية الحرجة دائرة مركز البلينا.

وبالانتقال والفحص تبين من وصول «ي.ك.م» طفلة تبلغ من العمر عامين إلى مستشفى المركزى بالبلينا بسوهاج، جثة هامدة، إثر سقوطها في ترعة، أمام منزلها بناحية قرية الحرجة قبلي دائرة المركز، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة.

وبالفحص تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق