إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات إزالة تعديات نفذتها الوحدات المحلية، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز على مساحة 1840 مترا جاءت كالآتي:-

- 3 حالات تعدي بمساحة 430 متر عبارة عن أساس من الطوب الأبيض وشدات خشبية وردم حفر بإدكو.

- 3 حالات تعدي بمساحة 420 متر عبارة عن شدات خشبية استعدادًا لعمل سملات خرسانية بنطاق قرى ديروط وأريمون وكوم النصر بالمحمودية.

وحالتي تعدي بمساحة 365 متر عبارة عن ردم حفر قواعد بالمهد بالرحمانية.

و3 حالات تعدي بمساحة 355 متر عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية برشيد.

- و3 حالات تعدي بمساحة 220 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بنطاق قريتي النبيرة والضهرية بإيتاي البارود، بالإضافة إلى شدة خشبية لدور أرضي بمساحة 50 م خارج الحيز العمراني بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى.

تكثيف حملات إزالة التعديات لحماية الرقعة الزراعية

تأتي حملات إزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.