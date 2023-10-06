الإسكان تعلن عن شروط تحويل الحجز بمشروعات «سكن كل المصريين»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تحويل الحجز لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين على عدد من الإعلانات السابقة، في مدن «أكتوبر، بني سويف، الغربية، المنوفية».

شروط تحويل الحجز لمشروعات سكن كل المصريين

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، شروط تحويل الحجز لمشروعات المبادرة الرئيسية «سكن كل المصريين»، بحسب ما أوضحه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيان له.

وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، أن تحويل الحجز للمواطنين في بعض مشروعات سكن كل المصريين بالمدن المذكورة سلفا، يتطلب توافر عدد من الشروط، وهي:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

- في حالة زيادة أعداد الراغبين للتحويل، تكون الأولوية للتالي: أولًا المتزوج ويعول ويشمل ذلك «الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول»، والأولوية للأصغر سنا، وفي حال تساوي السن، تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، وثانيًا: «المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا»، وثالثًا: «الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا».