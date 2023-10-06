وزارة الإسكان تعلن تفاصيل أعمال إصلاح تسريب خط مياه القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان تعرض خط المياه العكرة من مأخذ المياه على النيل بالمعادي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة أمس الأول، لحادث تسريب بإحدى وصلات المياه على الخط بقطر 2200 مم، وهذه الأقطار هي الأكبر في مصر، مما أدى لعدم وصول المياه لمحطة التنقية بطاقة 500 ألف م3 / يوم التي يجري توسعتها لتصل لمليون م3 / يوم لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، مما أدى لتوقف الخدمة بالمحطة لحين إجراء الإصلاحات اللازمة.

وزير الإسكان يتابع عمليات إصلاح تسريب المياه

وعلى الفور قامت قيادات الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الإسكان بالتواجد بمكان الأعطال بتوجيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يتفقد بالموقع ونائبه لشؤون البنية الاساسية، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، أعمال إصلاح الخط من خلال الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تنسيق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة وشركة القاهرة لمياه الشرب، وكان لهذه الجهود الدور الكبير في استيعاب الحادث وتبعاته من عمليات الإصلاح وتوفير المياه للمناطق المضارة على مدار الساعة.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: «عمليات الإصلاح تجرى على قدم وساق حتى حينه لإعادة الخدمة لمحطة التنقية بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في إزالة الأجزاء المضارة من الخط واستبدالها في ظروف عمل غاية في الصعوبة والخطورة، نظرا لقوة دفع المياه بالخط والتي تصل لارتفاع ما يزيد على 120 مترا بما يوازي عمارة بارتفاع 40 دورا، وتم توفير سيارات المياه بجميع أنحاء المدينة للمواطنين».

وأوضح أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هو الجهاز المسؤول عن تشغيل وصيانة هذا الخط من خلال شركات وطنية وأجنبية متخصصة في هذا المجال ولها خبرات سابقة.

استمرار عمليات الإصلاح حتى مساء اليوم

وأشار مسؤولو الوزارة إلى أنه من المتوقع انتهاء أعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه العكرة للمحطة وبدء الانتاج في مدة تستغرق بعض الوقت حتى مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر.

ويأتى تواجد كل من وزير الإسكان ونائبه على رأس قيادات قطاع المرافق بالموقع على مدار الساعة حرصا على سرعة اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من عمليات الإصلاح والحرص على إنهائها في أسرع وقت، وبصورة آمنة، وعودة الخدمة للمواطن والقضاء على معاناته.

تجدر الإشارة إلى أن نقل المياه يتم من خلال خط من المواسير الصلب بطول 33 كم تم تنفيذه ضمن 3 خطوط بقطر 2200 مم يتم ضخ المياه فيها بواسطة 4 روافع على مسار الخط بقوة 12 بار حتى تصل محطة التنقية بالقاهرة الجديدة.