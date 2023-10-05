«الصحة»: المشروع القومي لبلازما الدم يتكلف 300 مليون دولار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مساعد وزير الصحة، إنّ المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، أحد أهم المشروعات الصحية التي تنفذها الدولة، مشيرا إلى أنّ المشروع يهدف إلى تصنيع البلازما ومشتقاتها وتوردها للمواطن، وهو له مردود كبير على المنظومة الصحية في مصر.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته من أعقد الصناعات الدوائية، حيث يعتمد على مادة خام وهي البلازما، ومصدرها الأول والأساسي هو المواطن، لذلك التبرع بالدم يخضع لعدد من الشروط الصارمة التي لا يقبل بها أي تجاوز.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته جاء كفكرة من جائحة فيروس كورونا، التي برهنت علي أهمية المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بلازما الدم ومشتقاته وأهميتها والتي تكمن في توفير الأدوية للمرضى خاصة الحالات الخطيرة والمزمنة.

وأوضح عبدالغفار، أنّ المشروع شراكة بين الحكومة المصرية وشركة جريفونز العالمية الرائدة في مجال بلازما الدم، برأس مال يصل إلى 300 مليون دولار، مشيرا إلى دعم 4 مراكز بلازما الدم في مصر دوليا وتوريد 10 شحنات بلازما للخارج واستلام أول دفعة من 3 مشتقات بلازما تكلفة استيرادها السنوية وصلت إلى 40 مليون دولار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ أهمية المشروع القومي لبلازما الدم ومشتقاته، تتمثل في خدمة وعلاج الأمراض المزمنة كالكبد والكلى والرعاية المركزة ولعلاج مصابين الحروق، إضافة إلى أدوية المناعة.