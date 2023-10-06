«القومي للمرأة» يوقع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، حفل توقيع اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالي بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة.

اتفاقيات تعاون مع المجلس القومي للمرأة

شهد الحفل توقيع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالي من بينهم اتفاقيتان تعاون مع المجلس القومي للمرأة، الأولى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج، والثانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول خدمات الحماية والتمكين: الاستثمار في بيئة خالية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مصر.

وفي كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال هذا الحفل، قائلة: «إن ما نزرعه الآن هو بذرة سوف تحصدها الأجيال الشابة بناتنا وحفيداتنا»، وثمنت الشراكة طويلة الأمد مع السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية «AICS» في القاهرة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون.

دعم وتمكين المرأة

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الشراكة والتعاون المثمر والعمل الوثيق بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي من أهم الوزارات التي تعمل على ملف دعم وتمكين المرأة، وقدمت الشكر إلى جميع الوزارات والجهات الشريكة.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم قضايا تمكين المرأة، موضحة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا الحفل تغطى ثلاثة ركائز أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد أولويات وطنية في مصر وهم التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة، كما أشادت الدكتورة مايا مرسي بنجاح السيدة إيلينا بانوفا في التنسيق بين جميع وكلات الامم المتحدة حتى يخرجوا بهذا النجاح العظيم الذي نراه الأن.