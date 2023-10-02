«القومي للمرأة » يختتم فعاليات مبادرة «أنت الحياة» في السويس

اختتمت مبادرة «أنت الحياة» التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فعاليتها في محافظة السويس اليوم، بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات؛ بهدف رفع وعي الأهالي بعدد من القضايا المهمة التي تمس حياتهم.

التثقيف الصحي للحمل والولادة

وأوضح القومي للمرأة، أن الفعاليات تناقش موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الادخار، وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل المشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.

برامج توعوية حول الإرشاد الأسري

يذكر أن فعاليات وأنشطة الحملة، تتضمن تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي ومشاركة مركز تنمية مهارات المرأة، بجانب مشروعات الحرف اليدوية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.