عضو «القومي للمرأة»: عشنا عصرنا الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني، وعضو المجلس القومي للمرأة، إنّ المرأة عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القيادة السياسية لدعمها، مشيرة إلى اهتمام رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية في ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وشددت «يحيى» على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات، وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المحافظات، بالإضافة إلى الديوان العام للوزارة، لافتة إلى أنّ المكانة التي حصلت عليها مؤخرا في عهد الرئيس السيسي، جاءت نتاجا حقيقيا لما حققته على مدار التاريخ، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

الإيمان بدور المرأة

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بدور المرأة وتقدرها على كل المستويات، وواصلت: «انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بدور المرأة فقد عدلت الدولة التشريعات والقوانين لصالحها وضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرةً إلى أنّ الدولة اهتمت بشكل كبير بدور المرأة ومشاركتها كفاعل حقيقي في المجتمع لذا تم تمكين المرأة لأقصى درجة، حيث تم تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

تمثيل المرأة في البرلمان

وتابعت في تصريحاتها لـ«الوطن»: «وعلى ضوء ذلك فنجد أكثر من وزيرة، وكذلك في منصب المحافظ، بالإضافة إلى تمثيل المرأة بقوة في مجلسي النواب والشيوخ وغيرها من المناصب العليا التي تتقلدها المرأة في هذا العهد».