تحرير 192 محضرا متنوعا في حملات تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة للإدارات التموينية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وجرى تحرير 192 محضرا متنوعا.

وأشار «القلش» إلى أنه في هذا الصدد، شنت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد، المشرف العام على الإدارة وفريق العمل التابع له، حملات في أنحاء المحافظة، التي أسفرت عن تحرير 37 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها، 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحرير 58 محضرًا لمخابز بلدية في المنتزة

وشنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن تحرير 58 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لمخبزين شامي مخالفين، محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، محضر لمخزن مواد غذائية مخالف، محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، 12 محضر عدم حمل شهادات صحية، 23 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وأضاف «القلش» أنّ إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، شنت حملات في نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 19 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، 19 محضر عدم حمل شهادات صحية، 17 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 24 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لبقال تموين مخالف، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 12 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 3 محاضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة وسط الإسكندرية

ووجهت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن تحرير 32 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لبقال تموين مخالف، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر أحوال..

وفي العامرية، جرى تحرير 26 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها، 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 5 محاضر لمنافذ مشروع جمعيتى، محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 5 محاضر أحوال.

وفي برج العرب، جرى تحرير 11 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لبقالين تموين مخالفين، محضرين عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال، تنفيذاً لقرار النيابة .

وشن المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن تحرير 22 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لبقال تموين مخالف، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، لعرضها على وكيل النائب العام.