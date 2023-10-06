أستاذ قانون عن بيان البرلمان الأوروبي: العملية الانتخابية بمصر تجرى بنزاهة

ردّ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن العملية الانتخابية في مصر، قائلاً: «هناك فرق بين الدعاية الانتخابية والمساس بالآخرين والتحريض على العنف وليعلم كل من لديه نية للترشح على منصب رئيس الجمهورية أن هذه النية لا تبيح له المساس بالآخرين».

العملية الانتخابية

وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المادة 48 من القانون 22 لسنة 2014 تجرم بعض الصور وأخصها التحريض على العنف ولو لم يقع هذا العنف، مشدداً على كل مرشح محتمل أو من يسعى لجمع توكيلات أن يلتزم بضوابط إتمام العملية الانتخابية ولا يأتي بأفعال قد تشكل خطراً على الأمن القومي.

قانون انتخابات رئاسة الجمهورية

وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية 22 لسنة 2014 نظم كافة صور الجرائم التي تقع مِن مَن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية: «أقول للبرلمان الأوروبي اقرأوا القانون فالقانون الجنائي المصري لا يعطي لأحد امتياز بالإجرام ولا يعصم من المسئولية الجنائية».

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها في الإشراف الكامل والقضائي على العملية الانتخابية، ما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.