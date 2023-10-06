النائب محمد عبدالعزيز: موقف «التنسيقية» من الانتخابات هو الدعوة للمشاركة

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن التنسيقية منصة للحوار تجمع داخلها 26 حزبا سياسيا، وترى أن الانتخابات الرئاسية هي أهم استحقاق انتخابي ديمقراطي تمر به الدولة المصرية، مؤكدا أن موقف التنسيقية كان واضحا من الإعلان عن التفاصيل الكاملة بشأن العملية الانتخابية في مصر.

موقف التنسيقية في العملية الانتخابية

وأضاف النائب محمد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقف التنسيقية في العملية الانتخابية هو الدعوة للمشاركة بغض النظر عن انتخاب مرشح بعينه، موضحا أن التنسيقية بها كل الأحزاب السياسية الفاعلة والتيارات السياسية المختلفة: «كل حزب له الحق في اختيار المرشح الذي يريده».

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأهم في التنسيقية كمنصة للحوار هو الدعوة للمشاركة السياسية، من خلال رفع الوعي بأهمية المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية، لأن ذلك يساعد على تحقيق مسار ديمقراطي، يحقق نجاح فكرة أن الديمقراطية في النهاية ممارسة، وأهمية الممارسة الديمقرطية تأتي بأهمية المشاركة الشعبية الواسعة.

إجراءات العملية الانتخابية

ونوه إلى أن التنسيقية لها دور مهم في التوعية بالعملية الانتخابية، من خلال عقد مجموعة من الحلقات النقاشية والصالونات السياسية المذاعة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للنقاش حول أهم الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وأن تكون إجراءات العملية الانتخابية صحيحة وفق صحيح القانون والدستور، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.