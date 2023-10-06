«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للإجراءات التي اتخذتها المحافظات التي تعرضت لموجة من الطقس السيئ، وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية، جرى متاعبة حالة الطقس في محافظة مطروح التي تعرضت لسيول على مدار اليومين الماضيين.

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية في محافظة مطروح.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة على عدة مدن ومناطق بمحافظة مطروح مساء الأربعاء الماضي، وهي وادي إسماعيل بالكيلو 4، ووادي الرمل والخروبة والقصر وسوق ليبيا، واستمرت أعمال رفع تجمعات المياه ومحاولة السيطرة على الأزمة حتى أمس الخميس، كما جرى إنشاء حواجز ترابية على بطريق السلوم مسار سير وادي الخروبة إلى البحر.

وأوضح التقرير، عدم تأثير وادي إسماعيل بالكيلو 4، وبداية انخفاض منسوب المياه بالسد، وفي مدينة النجيلة، جرى عمل فتحات في الرصيف والجزيرة الوسطى لتصريف المياه وتسيير حركة المرور.

وتضمن التقرير، أنه في ظل تصاعد الأزمة، طلبت محافظة مطروح دعمًا من المحافظات المجاورة، ووصلت 13 سيارة شفط، وسيارة واحدة خاصة بالأزمات من محافظة الإسكندرية، ووُزعت بالمناطق الساخنة، كما وصلت 12 سيارة من محافظة البحيرة، 5 سيارات من وادي النطرون، 4 سيارات من أبو المطامير، وسيارتين من كفر الدوار، وسيارة من بدر، وجرى توزيعها أيضاً في المناطق الساخنة.

ولفت التقرير إلى استمرار أعمال رفع التجمعات على قدم وساق، بمعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة، وتكوين مجموعات عمل مع معدات الدعم، واستمر العمل بذات الكفاءة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأكد «آمنة» أن مجموعات العمل، تمكنت من رفع كافة التجمعات بالمناطق الساخنة وهي القصر والخروبة ومنطقتي سوق ليبيا واللوكس، وسد أماكن تسريب المياه إلى المدينة، وجرى فتح الطريق كليًا وشفط المياه من الطريق الدولي ومنطقة السجل المدني وأمام عمارات الكيلو 4، ونهو جميع الأعمال بهذه المناطق وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وجارِ استمرار العمل على رفع التجمعات بالشوارع الداخلية، لافتاً إلى أنه جارِ المتابعة مع المحافظة بشأن إجراءات ما بعد الأزمة وبحث الدروس المستفادة وتصحيح الأخطاء.

رفع الاستعدادات في المحافظات

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس، لحين الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، مشدداً على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب وزير التنمية المحلية، باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظة ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري مع أي مستجدات في حالة سقوط أمطار.

التنسيق بين القطاعات

وشدد «آمنة» على استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية، مطالبًا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان تجنبًا للتعرض للحوادث المرورية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بمطروح بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ووزارة التضامن، لمتابعة الوضع المعيشي للأسر المتضررة من السيول والأمطار، وإرسال المساعدات والمواد الغذائية والإعاشة اللازمة لهم.