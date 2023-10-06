عاجل.. أبو سليم الليبي يكشف مفاجأة بعد وقوعه بمجموعة الزمالك بالكونفدرالية

علق حسين الخازمي عضو مجلس إدارة نادي أبو سليم الليبي على وقوع فريقه مع الزمالك في مجموعة واحدة ببطولة الكونفدرالية التي يشارك فيها الفريق لأول مرة في تاريخه.

وقال الخازمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت: «الزمالك فريق كبير وإن شاء الله سنقدم أمامه مباراة كبيرة تليق بالكرة العربية وطموحنا في هذه البطولة الوصول لأبعد مدى ممكن ولما لا لا نصل إلى المباراة النهائية».

عضو مجلس أبو سليم: سنخوض مبارياتنا بشكل طبيعي في ليبيا

وبسؤاله عن ملعب فريقه في البطولة رد قائلًا: «سنخوض مبارياتنا بشكل طبيعي في ليبيا على ملعب شهداء درنة».

وأكد الخازمي أن الكرة لا تعرف صغيرا ولا كبيرا قائلًا: «لم يكن لدينا قلق من التواجد مع فريق كبير في مجموعة ببطولة الكونفدرالية، اسم فريقنا يعود إلى المنطقة التي يقع فيها وهي منطقة أبو سليم».

سر اسم أبو سليم

وتابع: «حي أبو سليم سمُى بهذا الاسم نسبة إلى رجل صالح اسمه سليم كان يقطن بالمنطقة ويعلم القرآن ويرقي الناس ومنها بدأ يطلق عليه أبو سليم».

وكانت قرعة مجموعات بطولة الكونفدرالية أوقعت الزمالك مع أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.