بسبب الأمطار.. حقيقة تأجيل الدراسة في المحافظات غدا السبت

تعرضت بعض المناطق إلى سقوط أمطار غزيرة في المحافظات ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة، وهو الأمر الذي دعا أولياء الأمور إلى البحث عن حقيقة تأجيل الدراسة غداً السبت في المحافظات.

حقيقية تأجيل الدراسة في المحافظات

وعن حقيقة تأجيل الدراسة في المحافظات غداً السبت، فإنه لم تصدر أي مديرية للتربية والتعليم في المحافظات قرارا بتأجيل الدراسة حتى الآن، إذ تستقبل المدارس الطلاب غداً في مختلف المحافظات، ولا صحة مطلقا لقرار التأجيل وإنما هي شائعة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن حالة الطقس غدا والأيام القادمة في المحافظات، أوضحت هيئة الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% مع تأثير بعض الظواهر الجوية.

توقعات بسقوط أمطار غدا

وحذرت الأرصاد الجوية سائقي المركبات أثناء القيادة، نظرا لتكون الشبورة المائية والرياح التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

وتعرضت أمس محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» مع رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الجهات المعنية لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية أمام المواطنين.