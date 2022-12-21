موقف المحافظات بعد تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

تشهد العديد من المحافظات غدا الخميس سقوط أمطار لاسيما المحافظات الساحلية «مطروح، والإسكندرية» كما حذرت الأرصاد الجوية المحافظات باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

تعطيل الدراسة غداً الخميس

وبالتزامن مع توقعات الأرصاد الجوية، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون، جاء ذلك لسوء الأحوال الجوية، وحتي آلان لم تعلن محافظات أخرى عن تعطيل الدراسة .

حقيقة تعطيل الدراسة غداً

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غدًا على كافة الأنحاء فيما عدا محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري، قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون طقس غدا الخميس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تراجع درجات الحرارة

وتشهد المحافظات انخفاض في درجات الحرارة، بمعدل 2 إلى 3 درجات، حيث سجلت العظمى في القاهرة الكبرى غدا 20 درجة مئوية.

وأوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية «السلوم -مطروح - وسيدي عبد الرحمن- والإسكندرية»، وذلك على مدار اليوم.