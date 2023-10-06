إيهاب توفيق يطرح البرومو الدعائي لأغنية «أيوة يا غشاش».. (فيديو)

طرح الفنان إيهاب توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، برومو أغنيته الجديدة «أيوة يا غشاش»، المقرر طرحها خلال أيام.

أغنية جديدة لإيهاب توفيق

ونشر إيهاب توفيق البرومو الدعائي معلقا: «بتبين غير المداري جواك على طول.. وكمان في عينيك حكايات دايما عكس ما بتقول، قريبا أيوة يا غشاش على القناة الرسمية، كلمات: خالد البشبيشي- ألحان: أحمد زعيم- توزيع: نور».

أغنية "غلطان" لإيهاب توفيق

وحقق إيهاب توفيق، مؤخراً، نجاحاً كبيراً بأغنية «غلطان» وتقول كلماتها: «ده كان جمبي ومعايا ماعرفتش قيمته إيه.. ليه لما بعدت عنه بقيت بسأل عليه، من بعد ما كان في حضني دلوقتي بحلم بيه، غلطان واستاهل يا قلبي أكتر من اللي أنا فيه، دلوقتي بقول يرجع ونفسي ألاقيه إزاي طاوعت روحي وطلبت نبعد بس ليه».