إعدام أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحي نفذ حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق بمنطقة «المنشية الجديدة وبشاير الخير 1 وبشاير الخير 2»، وعدد من شوارع منطقة مينا البصل بحي غرب حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

التنبيه على المحلات للترخيص

وأوضحت سحر شعبان، إن الحملة أسفرت عن إعدام 150 كيلو أغذية منتهية الصلاحية، وتحرير 15 محضر صحة وأمن صناعي وتموين، و10 إنذارات رخص محلات ومكتب عمل، وجرى التنبيه على المحال بسرعة التقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقاً للقانون 154 لسنة 2019 لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وجرى المرور على 5 صيدليات، كما تم أثناء الحملة إزالة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام.

لا تهاون في مواجهة المخالفات

وأشارت سحر شعبان، إن الحملة المكبرة ضمت سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق، والرقابة، والرصد البيئي وشؤون البيئة، ورخص المحلات بالحي، والمتابعة العامة بالمحافظة، برئاسة أحمد عبد المجيد، والصحة، والطب البيطري، والأمن الصناعي، والتموين والطب البيطري، والتفتيش الصيدلي، والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك والصرف الصحي.

ونوهت أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن، وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط .