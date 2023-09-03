إيقاف أعمال بناء مخالف بحي العامرية غرب الإسكندرية

شن حي العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسى، حملات مستمرة في جميع أنحاء مناطق الحي ليتم رصد أي مخالفة في حينها والقضاء عليها فورًا لفرض القانون وهيبة الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

إيقاف أعمال بناء مخالف

قال «موسى» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحي يقوم بشن حملات مستمرة عن طريق إدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية والتي أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن قواعد دور أرضي بقرية طيبة 1 بالنهضة والتحفظ على عدد 20 لوح خشب وعدد 18 سيخا حديديا وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ومازالت الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط .

المخالف هو الخاسر الأوحد

وأشار رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية إلى أنه لن يسمح بالمخالفات في نطاق الحي وعلى المخالفين الالتزام بالقانون وتقديم طلباتهم للمركز النموذجي بالحي للحصول على الترخيص اللازم لأي أعمال يقومون بها حماية لأنفسهم وحفاظاً على أموالهم لأن الخاسر الأوحد هو المخالف وإدارات الحي متواجدة طوال الوقت بشوارع ومناطق الحي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة في حينه.