مصرع شاب غرقاً في أحد الشواطئ غرب الإسكندرية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقا بشاطئ سيدي كرير الشرقي غرب محافظة الإسكندرية، وجرى تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

غرق شاب في أحد شواطئ الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 16 سنة، في أحد شواطئ الإسكندرية غربا، أمام شارع السنترال عند الكيلو 35.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الشاطئ، وبدأت رحلة البحث عن جثة الغريق.

فريق «غواصين الخير» يبحث عن جثة الغريق

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إنه تلقى إشارة بوجود حالة غرق لشاب اسمه «بشار محمود إبراهيم»، 16 سنة، في شاطئ كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو 35.

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تم توجيه الدعوة إلى غواصين الخير بالإسكندرية بسرعة الوصول لمكان الغرق للمساهمة في البحث عن الغريق وانتشال جثته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.