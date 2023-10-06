«تعليم بورسعيد»: لا صحة لتعليق الدراسة غدا بسبب سقوط الأمطار.. الطقس خريفي

ساد محافظة بورسعيد طقس خريفي خاصة في المساء حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية، كما وصلت درجة الرطوبة إلى 69% ولم تشهد بورسعيد أي أمطار على مدار اليوم بخلاف بعض المحافظات الساحلية.

شاطئ بورسعيد يستقبل الزائرين

من جانبه، أكد إيهاب شطا مدير عام شاطئ بورسعيد، توافد الزائرين من أهالي بورسعيد ومختلف المحافظات على شاطئ بورسعيد للاستمتاع بالطقس المعتدل وأمواج هادئة، لافتا إلى انتشار المنقذين بطول شاطئ بورسعيد وحرصهم على تقديم الإرشادات وحملات توعية للمصطافين خاصة من الأطفال.

الطقس طبيعي ولا داعي لتعطيل الدراسة

بينما أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، استمرار الدراسة دون تعطيل غدًا السبت في المدارس الخاصة التي تبدأ الدراسة، بها بينما تستأنف الدراسة يوم الأحد المقبل في باقي المدارس الرسمية العربي واللغات.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن المديرية على تواصل مع محافظة بورسعيد بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبدورها فإن غرفة عمليات متابعة الطقس تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة، ولم تأت للمديرية إخطارات رسمية بشأن اضطرابات في حالة الطقس.

استمرار الصيد بميناء بورسعيد

بينما أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار حركة الصيد، مؤكدا أن ميناء الصيد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتابع على مدار الساعة حالة طقس بورسعيد وفي حالة وجود اضطرابات في الطقس يتم إغلاق الميناء