حقيقة تعطيل الدراسة في مطروح بسبب الأمطار.. «التعليم» توضح

كشف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن حقيقة تعطيل الدراسة في مطروح بسبب الطقس السيئ، بعد أن تعرضت المحافظة لأمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق وغرق مناطق أخرى.

حقيقة تعطيل الدراسة في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في مطروح، وسنتعامل مع الأمر على حسب تطور الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة وأن اليوم إجازة وغدا إجازة.

هطول أمطار غزيرة في مطروح

وواجهت محافظة مطروح والقيادات التنفيذية بالمحافظة الآثار الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في تأثر أماكن متعددة بتراكم مياه الأمطار وظهور السيول في منطقة وادي الخروبة على طريق السلوم وكذلك سوق ليبيا، وظهور سيول الأودية وتأثرت بعض المحلات بالمياه الغزيرة.

سيول في الأودية ببعض المناطق

وشهدت محافظة مطروح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو، ورفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ والتأهب القصوى اعتبارًا من مساء الأربعاء.

وتتلقى غرف العمليات الرئيسية في محافظة مطروح شكاوى المواطنين، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم، وتوجيه لجان الإغاثة إلى مصدر الشكوى.