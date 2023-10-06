قناة القاهرة الإخبارية: اختطاف 9 أشخاص في شمال غرب نيجيريا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن سكان في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، قالوا إن مسلحين اختطفوا ما لا يقل عن تسعة أشخاص، في هجوم يوم الجمعة، وتنتشر عمليات خطف تنفذها عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا للحصول على فدية، بسبب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وانتشار الأسلحة غير القانونية.

اختطاف المسلحين لخمسة أفراد من أسرة واحدة

وأوضح سكان المنطقة أن المسلحين اقتحموا قريتهم في غارة بالصباح الباكر، وهم يركبون دراجات نارية، وقال أحد السكان إن المسلحين اختطفوا طفليه واقتادوهما إلى وجهة مجهولة كما اختطف المسلحون خمسة أفراد من أسرة أخرى، وسرقوا قطيع ماشيته أيضًا.

انتشار واسع لانعدام الأمن

الهجمات التي يشهدها شمال غرب نيجيريا هي جزء من انتشار واسع لانعدام الأمن في البلاد التي تشهد حمل جماعات للسلاح منذ 14 عامًا في الشمال الشرقي، وأعمال عنف من عصابات وانفصاليين في الجنوب الشرقي، كما تنشب بشكل متكرر اشتباكات بين المزارعين والرعاة يسقط فيها قتلى ومصابون.