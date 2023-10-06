المطرب محمد فؤاد: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الفوضى وحقق الإنجازات

عبر النجم محمد فؤاد، عن شعوره بالفخر لمشاركته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلا: «فخر ليا التواجد في احتفالية بالقيمة دي ولها واقع شخصي جدا عليا وفخر ليا اللقاء بالرئيس السيسي وأن أغني أمامه».

الرئيس السيسي منقذ مصر

وقال محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قنوات «DMC»، «السيسي هو البطل وأنا شفته من أول السطر وعارف واكتشفت المنقذ في ثواني لما قال تنقطع أيدينا لما تتمد على المصريين وحسيت إن ربنا أرسل منقذ لمصر وأنه إنسان ومقاتل».

وتابع النجم: «ربنا جعل الرئيس السيسي باب تعدي منه مصر من الظلام للنور، وكلنا شايفين ما تحقق من إنجازات طرق وكباري ومدن جديدة وحاجات تتعمل في 50 سنة اتعملت في مدة قصيرة».