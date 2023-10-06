الأرصاد تكشف حالة الطقس في مطروح غدا.. سقوط أمطار ورفع حالة الطوارئ

يشهد طقس مطروح غدا غيوم ونشاط في الرياح مع توقعات بسقوط أمطار في مختلف أنحاء المحافظة على المدن الساحلية، في ظل عدم استقرار حالة الطقس، على مختلف الأنحاء والمناطق الساحلية، من مدينة الحمام شرقاً حتى مدينة السلوم غربا ومروراً بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، وسيدي حنيش، ومرسى مطروح والمتاني والنجيلة وسيدي براني والظافر وشماس وبقبق وأبوزريبة، حسبما ذكرت الأرصاد الجوية في بيان لها.

درجات الحرارة في مطروح غدا

وطبقاً لحالة طقس مطروح غدا، تسجل درجات الحرارة العظمى 26 والصغرى 19، ونسبة الرطوبة في الجو تسجل 59%، وسرعة الرياح تسجل 14 كم في الساعة، وسقوط أمطار حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الطوارئ في مطروح

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، خاصة بعد سقوط أمطار مطروح بمعاونة جميع الأجهزة لمواجهة سوق حالة الطقس، في ظل الدفع بسيارات سحب المياه والمواتير والمعدات المختلفة من محافظة مطروح وشركة مياه الشرب والشركات الداعمة من عدة محافظات منها البحيرة والإسكندرية بالتعاون مع الحماية المدنية لسحب وتجفيف جميع المياه التي تراكمت في محيط المنازل، وفي الشوارع الفرعية والرئيسية في المناطق السكنية المختلفة بمرسى مطروح.

متابعة المناطق المتضررة من مياه الأمطار

وأكد محافظ مرسى مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، متابعة جميع المناطق المتضررة وإصلاح الشوارع الذي تأثرت بتراكمات مياه الأمطار ومد طبقات تأسيس بها لحين القيام برصفها مع متابعة المقابر في مطروح والنجيلة وجميع المناطق التي شهدت تجمعات بكميات كبيرة لمياه الأمطار، منها الكيلو 4 قرية القصر ومنطقه وادي الرمل، وعلى الطريق الدولي مطروح الإسكندرية الساحلي، في ظل تضافر الجهود من جميع الأجهزة لمواجهة حالة عدم استقرار حالة الطقس والسيول التي تعرضت لها محافظة مطروح خلال 48 ساعة الماضية.