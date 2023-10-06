أسعار الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 -10 -2023 في مصر، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.4985 جنيه للشراء، و99.7736 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي 99.7325 جنيه للشراء، و100.0762جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98.8269 جنيه للشراء، و99.7736 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.3042 جنيه للشراء، وسجل 100.0938جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 96.482 جنيه للشراء، و100.1 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 98.0952 جنيه للشراء، و100.0938 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.