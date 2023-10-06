بعد قليل.. ثاني حلقات «أكتوبر في عيون العالم» على «الوثائقية»

تعرض بعد قليل حوارات جديدة من سلسلة «أكتوبر في عيون العالم»، على شاشة قناة الوثائقية، تقديم الإعلامي أحمد الدريني، حيث يستضيف الكولونيل الألماني رالف ثيلي، مدير الكلية الحربية في برلين سابقًا، المستشار العسكري الأسبق لوزير الدفاع، ورئيس الأركان الألمانيين.

وتستضيف الحلقة عددا من كبار القادة العسكريين الأجانب، الذين خدموا لسنوات طويلة في عدة مدارس عسكرية في العالم، بالإضافة إلى مؤرخين وأكاديميين أجانب متخصصين في التاريخ العسكري الحديث والتحليلات الاستراتيجية.

ويجري الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سلسلة من الحوارات الخاصة التي تتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي لحرب السادس من أكتوبر 1973، وتستهدف شرح الحرب المجيدة وتحليلها من منظور عالمي عسكريا واستراتيجيا وتاريخيا، وتسلط الضوء على عملية الخداع الاستراتيجي المصرية، وخطة العبور، ومراحل تطور الحرب، ومقارنة غرفة العمليات المصرية بغرفة عمليات العدو، وأهم المعارك التي شهدتها الحرب، ومواقف القوى الدولية آنذاك.