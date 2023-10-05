«الوثائقية» تعرض «أغنية النصر» غدا.. كيف شارك الفن المصري في الملحمة الوطنية؟

كشفت قناة الوثائقية، عن إنتاج وعرض الفيلم الوثائقي «أغنية النصر» غدًا، تزامنا مع الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، حيث يوثّق الفيلم دور الأغنية الوطنية في رفع الروح المعنوية للجنود والشعب المصري قبل حرب أكتوبر، وفي أثنائها وبعدها، وكيف كان الغناء حاضرًا في قلب المعركة لحشد الهمم، والتعبير عن مشاعر المصريين وفرحتهم بالانتصار المجيد بعد مرارة نكسة يونيو.

كواليس إنتاج أشهر وأندر الأغاني الوطنية

ويرصد الفيلم كواليس إنتاج أشهر وأندر الأغاني الوطنية التي كُتبت ولُحنت في ساعات قليلة داخل استوديوهات الإذاعة المصرية، لتُكون بتنوع أفكارها وكلماتها وألحانها وثيقة تاريخية لذاكرة الأمة على مر العصور.

تضحيات المطربين والملحنين والمؤلفين

ويسلط الفيلم الضوء على المطربين والملحنين والمؤلفين، الذين تنازلوا عن أجورهم، وتبرعوا بها من أجل المجهود الحربي، كما يرصد دور الغناء الشعبي والفرق الغنائية في تأجيج المشاعر الوطنية.