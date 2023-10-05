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حدث في 1973/10/5.. «الوثائقية» تستعرض أبرز الأحداث قبل يوم من حرب أكتوبر

كتب:

محمد أيمن سالم
09:20 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
حرب أكتوبر - أرشيفية

حرب أكتوبر - أرشيفية

استعرضت قناة الوثائقية ضمن فقرة «حدث في 1973» على شاشتها، تقريرا يكشف الأحداث التي شهدها يوم 5 أكتوبر 1973، قالت فيه إن 24 ساعة وتدق ساعة الصفر، ويعبر الجيش المصري العظيم إلى أراضيه المحتلة في الضفة الغربية.

 

الجبهة المصرية

ذكرت الفقرة أنه لم يكن هناك ثمة حديث عن الجبهة المصرية، فيما أشارت الصحف المصرية، إلى التوترات الحادة في الجبهة السورية مع إسرائيل.

وأوضحت الفقرة الوثائقية، أن الصحف المصرية تحدثت عن أن العدو يستعد للقيام بهجوم كبير على سوريا، وأن القوات هناك تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة الهجوم.

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