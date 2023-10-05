«الوثائقية» تعرض «صمود السويس» احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر غدا

أعلنت قناة الوثائقية إنتاج وعرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم صمود السويس، غدًا، تزامنًا مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر والاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر العظيم.

بطولات أهالي السويس على الوثائقية

ويوثّق فيلم صمود السويس الذي يعرض على قناة الوثائقية، بطولات أهالي السويس ضد القوات الإسرائيلية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، عندما حاولت تلك القوات احتلال المدينة الباسلة في الرابع والعشرين من أكتوبر 1973، لكنها فوجئت بتصدي فدائيي السويس وجنود الجيش الثالث، لتضطر قواته إلى الانسحاب مذعورة من المدينة.

مقابلات مع فدائيين

وأجرى صناع فيلم صمود السويس، مقابلات مع عدد من الفدائيين والأهالي الذين عاشوا هذه الفترة، ليوثقوا تفاصيل أكثر من 100 يوم عاشها أهالي السويس تحت الحصار.

تساؤلات وإجابات

ويُجيب الفيلم عن عدة أسئلة، منها «كيف عاش أهالي السويس هذه الأيام الصعبة عندما انقطعت الاتصالات بينهم وبين القاهرة؟، ماذا كانوا يأكلون؟، وماذا كانوا يشربون عندما قطعت عنهم الكهرباء؟، وكيف كبدوا القوات الإسرئيلية خسائر فادحة أجبرتهم على الانسحاب، وجعلت من السويس رمزًا للصمود في تاريخ مصر الحديث؟».