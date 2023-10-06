موعد إعلان الفائزين مسابقة «فيها حاجة حلوة» بجامعة سوهاج

انتهت اليوم مسابقة «فيها حاجة حلوة»، التي أطلقتها جامعة سوهاج لصنع محتوى مرئي بفيديو عن الجامعة أو عن الكلية، أو عضو هيئة تدريس ممتن له صاحب الفيديو في مدة زمنية من 3 حتى 10 دقائق.

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الفئات المستهدفة للمشاركة بالمسابقة جميع منسوبي الجامعة من الطلاب والجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس.

طرق وموعد الإعلان عن الفائزين بمسابقة فيها حاجة حلوة

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه يجري إعلان الفائزين بالمسابقة عقب التصويت على الفيديوهات المرسلة للمسابقة لاختيار الفيديو الفائز، حيث سيتم التواصل معه هاتفيا وسيعلن عن الخطة الزمنية لذلك لاحقا.

شروط المشاركة بمسابقة فيها حاجة حلوة

وكانت أعلنت جامعة سوهاج شروط التقديم بالمسابقة ومواصفات الفيديو كالتالي،

-يشمل الفيديو شعار الكلية.

-أن يتضمن الفيديو معلومات الاتصال حيث سيتم الاتصال هاتفيا بالفائزين.

- نشر الفيديو علي صفحة الجامعة للتصويت عليه.

-يرسل الفيديو على صفحة جامعة سوهاج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

-يمكن لأكثر من شخص المشاركة بنفس الفيديو.