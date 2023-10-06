رئيس جمعية «الإرادة» لذوي الهمم: نؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال أحمد الوحش رئيس جمعية الإرادة بالسويس، لذوي الاحتياجات الخاصة، إنه يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتوليه منصب رئيس الجمهورية للعديد من الأسباب، في مقدمتها اهتمامه بذوي القدرات الخاصة، مضيفًا أن مصر دولة مؤسسات تحتاج شخصًا قويًا ليحكمها.

قانون حقوق ذوي الإعاقة مثّل فارقًا في حياتنا

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية «الإرادة» لذوي الهمم في محافظة السويس، أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة دائمًا ما يكون له مكان في خطط المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الموافقة على القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثّل فارقًا كبيرًا في حياة ذوي الهمم، وحافظ على الكثير من الحقوق المكتسبة التي تهدف في المقام الأول لحمايتهم وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم في المجتمع بصورة كاملة.

نختار دعم من يرسخ شعورنا بالاستقرار والأمان

وأوضح : بفضل دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لذوي القدرات الخاصة من خلال منصبة كرئيس للجمهورية خلال الدورة المنقضية، نجد أنفسنا كأصحاب إعاقة نحتاج إلى دعم السيد عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي، حتى يرسخ شعورنا بالاستقرار والإنتاج والأمان.