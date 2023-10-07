علي الحجار: نصر أكتوبر أعاد الفرحة للمصريين بعد سنوات من الحزن

قال الفنان الكبير علي الحجار، إن حرب 1967 لم تكن حربًا، لأنها لم تكن بين قوتين، بل إن الجيش المصري لم يحارب من الأصل، إذ إن العدو ضرب الطائرات قبل أن تبدأ مهمتها.

علي الحجار: المصريون دهنوا الزجاج باللون الأسود

وأشار «الحجار» في تصريحات لـ«الوطن»، في ذكرى الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، إلى أن نصر أكتوبر 1973 أعاد لجميع المصريين الفرحة بعد سنوات من الحزن الذي كان وصل حده، إذ إن المصريين قاموا بطلاء زجاج منازلهم باللون الأسود والأزرق حدادًا على ما حدث في النكسة.

علي الحجار يشدو في احتفالية «مصر 50 سنة عبور»

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، أقامت احتفالية «مصر 50 سنة عبور»، التي أحياها المطرب الكبير علي الحجار، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، على مسرح السامر بالعجوزة، وغنى باقة من أجمل أغانيه، ومجموعة من الأغاني الوطنية التي اختتمها بأغنية «خلي السلاح صاحي».