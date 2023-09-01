علي الحجار يهدي والده أغنية «عزيز على القلب» في ذكرى وفاته

أهدى الفنان علي الحجار أغنية «عزيز على القلب» خلال حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقي والغناء لوالده الراحل إبراهيم الحجار الذي تحل ذكراه الأيام المقبلة.

حفل علي الحجار في مهرجان القلعة

قدم علي الحجار خلال حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقي والغناء عددا من أشهر أغانيه وتترات المسلسلات التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء وطالبوا بتكرار بعضها.

مهرجان القلعة الـ31 للغناء والموسيقى

ويأتي حفل علي الحجار في مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء بعد عدد من الحفلات الناجحة أبرزها فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.