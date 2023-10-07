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«حياة كريمة» تستعرض تحضيراتها للمشاركة في معرض «تراثنا» الأحد المقبل

كتب:

محمد أباظة
08:24 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
معرض تراثنا

معرض تراثنا

استعرضت مؤسسة «حياة كريمة»، جانبًا من التحضيرات؛ للمشاركة المقبلة في معرض «تراثنا»، المقرر افتتاحه يوم 8 أكتوبر المقبل.

منتجات أصحاب مشروعات «حياة كريمة»

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، صورًا عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لجناح كامل لمنتجات أصحاب مشروعات قرى ومراكز قرى مبادرة حياة كريمة، والتي يجرى تمويل مشروعاتهم وتطويرها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

معرض «تراثنا» لعرض المنتجات الحرفية

وقالت مؤسسة حياة كريمة في منشورها: «انتظرونا إن شاء الله في معرض تراثنا، هيتم عرض العديد من المنتجات التراثية والحرفية وتكريم أصحابها».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.