ضمن «حياة كريمة».. تنفيذ 117 بئر مياه ارتوازي في 7 مراكز بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن بَدْء تنفيذ حفر 117 بئر مياه ارتوازي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمراكز طما وساقلتة والمراغة والبلينا والمنشأة وجرجا ودار السلام.

زيادة المياه المنتجة بسوهاج

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن الهدف من دق تلك الأبار زيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين في جميع الأوقات وللقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة في أوقات الذروة.

وأضاف المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التشغيل والصيانة أنه جارى دق 24 بئر بمركز طما و13 بئر بمركز المراغة و16 بئر بمركز المنشأة 12 بئر في جرجا و13 بئر بدار السلام وعدد 37 بئر بمركز البلينا وبئري مياه بمركز ساقلتة لخدمة أكثر من 1.5 مليون مواطن للمساهمة في زيادة كميات المياه لدى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.