سيناويات في معرض تراثنا: فرصة جيدة للبيع ونقل ثقافتنا للجمهور

كليم يدوي منقوش وشنط مطرزة بألوان زاهية ومنسوجات يدوية تعكس كل واحدة منها ثقافة محافظة مختلفة من محافظات مصر، يجاورها مشغولات جلد يدوية وهدايا من الخزف، تبهر أنظارالجمهور الزائر لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في كل عام، حيث يتعرف المارة من خلال المنتجات على ثقافة محافظات مصر، أما العارضون فاعتبروها فرصة لتسويق بضاعتهم ومنتجاتهم لكسب المال.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق فعليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في الثامن من أكتوبر الجاري وحتى اليوم الـ14 من الشهر نفسه، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد أن تحول المعرض إلى نافذة للآلاف من المبدعين والحرفيين من كل محافظات مصر يلتقون فيها بجمهورهم من محبي وعشاق التراث المصري العريق.

فؤادة سماحة، واحدة من العارضين الدائمين في معرض تراثنا، تحرص على المشاركة في كل نسخة منذ عام 2019، ممثلة عن جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، التي تتولى رئاستها، وهي جمعية أهليه غير هادفة للربح تدعم المرأة المعيلة في سيناء من خلال تدريبا وتوفير فرص عمل لهن، وبحسب وصفها لمعرض تراثنا في بداية حديثها لـ«الوطن»، فإن المعرض فرصة كبيرة للعارضات من النساء لتسويق منتجاتهم أمام سوق مفتوح ومتنوع من الجمهور.

من سيناء إلى القاهرة

بدويات جئن من أرض الفيروز، بمنتجات عكفوا على صناعتها شهور طويلة لعرض منتجاتهن التي تتميز بها المحافظة دون غيرها يتعطشن لهذا اللقاء السنوي المفتوح، وحسب قول سماحة: «في كل مرة السيدات المنتجات بيفرحوا بإعجاب الجمهور بشغل سيناء المتميز»، واعتبرت المعرض أيضا فرصة لنقل تراث سيناء إلى باقي الجمهور الذي يتسائل دوما عن تفاصيل المنتجات السيناوية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض، كل عام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، والحرف اليدوية نظرا لأهميته الاقتصادية والثقافية، مع التوسع في الترويج لهذه الفنون القديمة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض، لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها وتشجيع أصحاب تلك الحرف.

جمعية تنموية لسيدات سيناء

تستعد سماحة والعارضات من النساء معها في الجمعية التنموية للمشاركة في النسخة الحديثة من معرض تراثنا المقرر انطلاقها في الثامن من أكتوبر الجاري، بمنتجات سيناوية متنوعة منها زيت الزيتون والمرمرية السيناوي إلى جانب المشغولات اليدوية.