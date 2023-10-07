مشروب موجود في كل بيت يقي من الإصابة بالسكري.. تناوله يوميا

من ضمن الأمور التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري العادات الغذائية الخاطئة، مثل المبالغة في تناول الحلويات بكثرة دون معرفة إذا ما كان جسمك يقبل كل هذه السعرات الحرارية أم لا، لكن الخبر السار هو أن بعض المشروبات أيضا يمكنها حمايتك من الإصابة بالمرض نفسه، أو تقليل الأعراض الأولية الناجمة عن الإصابة به.

خيارات قليلة أمان مريض السكر

وفي حالة إذا ما كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، يجب عليك التخلص من المشروبات السكرية، مثل الصودا العادية والشاي الحلو وحتى العصير والحرص على استبدالها بخيارات منخفضة السكر وخالية من السكر، بما في ذلك الماء وذلك بحسب واحد من الدراسات الحديثة التي نشرها موقع «everydayhealth».

وتستعرض «الوطن»، وفق الموقع السابق، مشروبا منزليا يمكن شربه يوميًا، لتجنب الإصابة بالسكري، ويساعد في التخلص من ظهور الأعراض الأولية له على المريض، ويمكن معرفة ذلك المشروب فيما يلي:

- شرب الشاي الأخضر غير المحلى بكميات صغيرة، ولكن إذا كان عليك إضافة شيء ما، فابحث عن المحليات منخفضة السعرات الحرارية، بدلا من إضافة السكر، يمكن نكهة الشاي بعصير الليمون، ولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض السكر، تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر على وجه الخصوص يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

فائدة الشاي الأخضر للوقاية من السكري

يعد الشاي الأخضر مفيدًا لمرضى السكري، لأنه يساعد نظام التمثيل الغذائي على العمل بشكل أفضل، وتوصلت دراسة إلى أنه بعد إجراء تجارب على عدد من الأشخاص شربوا 6 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بنسبة 33% مقارنة بالأشخاص الذين شربوا أقل من كوب من الشاي الأخضر في الأسبوع.

أعراض مرض السكري

قدّم الدكتور إيهاب نبيل، عميد معهد السكر، نصائح للوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري، وأعراض مرض السكري عند الشباب، موضحا أنّ الأعراض تتمثل في العطش الشديد، وكثرة التبول، والإرهاق، وتشويش الرؤية، والشعور بالجوع طوال الوقت.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض السكري

- الحفاظ على وزن مثالي للجسم.

- ممارسة الرياضة.

- تقليل تناول الأطعمة التي تحتوى على الدهون المشبعة.

- زيادة الوزن يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.